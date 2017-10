'Ik zie tegen Shakhtar zeker mogelijkheden voor Feyenoord'

Feyenoord is zeker niet kansloos tegen Shakhtar Donetsk. Dat vindt RTV Rijnmond-verslaggever Sinclair Bischop. Na drie nederlagen op rij vechten de Rotterdammers woensdagavond voor de laatste kans om Europees te overwinteren, desnoods in de Europa League.

"Ik zie mogelijkheden voor Feyenoord. In het thuisduel (uitslag 1-2) begonnen ze goed en werd Shakhtar in het eerste kwartier overdonderd. Naarmate de wedstrijd vorderde kregen de Oost-Europeanen de zaak pas op orde. En je moet niet vergeten dat Nicolai Jorgensen toen pas net terug was een blessure", aldus Bischop.

Kijk hier naar een interview met Sinclair Bischop.

Shakhtar Donetsk-Feyenoord wordt woensdag om 20.45 uur gespeeld en is live te volgen op Radio Rijnmond