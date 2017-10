Rotterdam Centraal (net niet) geschikt voor blinden

De voelbare plattegrond voor blinden op Rotterdam Centraal is onvindbaar voor blinden. Het ding is te raadplegen bij de servicebalie, maar daar lopen geen geleidetegels naartoe. De blinde Rotterdamse treinreiziger Corné Marinussen probeerde de voorzieningen uit en liep tegen een paar problemen aan.

ProRail maakte dinsdag bekend dat de afgelopen jaren alle treinstations in Nederland toegankelijk zijn gemaakt voor blinden en slechtzienden. Het aanleggen van speciale voorzieningen als geleidetegels en bordjes met aanwijzingen in braille kostte in totaal 30 miljoen euro.

"Je komt binnen en dan wil je naar de servicebalie toe, maar de geleidetegels wijzen wel de weg naar de poortjes maar niet naar het servicecenter", aldus Marinussen dinsdagmiddag op Radio Rijnmond.

"Als je daar dan binnen komt, moet je een kaartje trekken voor een van de vervoerders op het scherm, maar dat kun je niet zien. Het is een aanraakscherm en je bent dan als blinde afhankelijk van iemand anders."

Ook de weg naar de balie is volgens Marinussen lastig te vinden.

"Als je dan toch hebt gekozen, krijg je een kaartje met een nummer, maar je weet niet wat voor nummer er op staat. Je kunt het niet voelen. Er gaat alleen een belletje af, maar je weet niet naar welke balie je dan moet."

Eenmaal bij de juiste balie aangekomen, blijkt dat Marinussen de speciale blindenplattegrond alleen mag inzien.

"Het is een enorm ding op A3 formaat. Ik mocht hem niet meenemen, terwijl de kaart wel enorm duidelijk is. Op het moment dat je uit de servicehal wegloopt, weet je al niet meer wat er op de kaart stond. Eigenlijk zou de plattegrond op meerdere plekken in het station moeten hangen", besluit Marinussen.