Halloween voor dominee Bouman geen feest

Dominee Bouman. Foto: Michaël Roele

Het is 31 oktober en dat betekent Halloween. Niet iedereen is daar blij mee, want volgens dominee Bouman wordt de dood bij Halloween weggezet als iets leuks.

Dominee Bouman is van de Hersteld Hervormde Gemeente in Stellendam. Hij vindt dat het feest op een verkeerde manier met de dood omgaat. "De dood is een onderdeel van het leven, maar dat is iets heel ergs. Je inlaten met deze duisternis is niet hetgeen waar wij in geloven." ' Flauwekul'

In het nabijgelegen Middelharnis zijn ook maar weinig mensen te vinden die het feest leuk vinden. In het nabijgelegen Middelharnis zijn ook maar weinig mensen te vinden die het feest leuk vinden. "Flauwekul vind ik het", zegt een man. Een andere vrouw gaat nog een stapje verder. "Je laat Satan tot je toe. Hoe kan dat nou leuk zijn?!" Dominee Bouman heeft vorige week vrijdag tijdens een Halloweenoptocht in Stellendam gesprekken gevoerd met deelnemers. "Dit gebeurde op een respectvolle manier. Ik wil Halloween namelijk niet verbieden, maar wij van de Gemeente hopen de mensen een alternatief voor de duisternis te kunnen bieden in de vorm van het licht van Jezus Christus."