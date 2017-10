Aangifte Essalam moskee na opspijkeren pamflet

De Essalam moskee in Rotterdam-Zuid gaat aangifte doen van vernieling van de entreedeur. Actievoerders spijkerden in de nacht van maandag op dinsdag pamfletten op de deur waarmee ze oproepen tot hervormingen van het islamitische geloof.

"Ze hebben vier gaten in een massief eikenhouten deur gemaakt en die is daardoor helemaal verrot", aldus moskeedirecteur Jacob van de Blom.

Hij wil niet ingaan op de stellingen op het pamflet, maar zegt wel met de actievoerders in gesprek te willen gaan als ze de schade vergoeden. "We staan open voor iedereen en gaan met iedereen in gesprek."

Dinsdagochtend dook een filmpje van de actie op bij de redactie van GeenStijl. De actievoerders kozen voor de Rotterdamse moskee omdat het een van de grootste van Europa is:

"Vandaag, precies 500 jaar later schroeven wij een tekst aan de deur van de Esselam moskee, om tot islamitische hervorming op te roepen, en de inhoudelijke noodzaak hieraan uiteen te zetten", aldus de anonieme actievoerders over het pamflet .

De actievoerder verwijzen daarmee naar het begin van de christelijke reformatie, exact 500 jaar geleden. Kerkhervormer Maarten Luther spijkerde toen zijn 95 stellingen tegen de Rooms-Katholieke Kerk op de deur van de kerk in Wittenberg.