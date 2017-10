Marktplaatsberover gepakt in Apeldoorn

In Apeldoorn is een man opgepakt die ervan wordt verdacht in Vlaardingen en Hendrik-Ido-Ambacht mensen te hebben beroofd. De slachtoffers werden bedreigd nadat ze via Marktplaats een afspraak hadden gemaakt, meldt de politie dinsdag.

De berovingen waren vorige week. De slachtoffers uit onze regio maakten via Marktplaats een afspraak met de verdachte voor een aankoop. Eenmaal gearriveerd op de plek van de overdracht kregen ze een pistool op zich gericht. Ze moesten hun geld afstaan. De politie ging na het aanhoren van de verhalen van de slachtoffers op onderzoek uit en kwam in Apeldoorn terecht. Excuses

Agenten in burger observeerden het huis van de verdachte. Op een gegeven moment kwam iemand naar buiten en die werd direct overmeesterd. Het bleek niet te gaan om de man die ze zochten. Agenten in burger observeerden het huis van de verdachte. Op een gegeven moment kwam iemand naar buiten en die werd direct overmeesterd. Het bleek niet te gaan om de man die ze zochten. Binnen verbleef nog iemand, een man van 21, die werd wel aangehouden voor de berovingen via Marktplaats. De agenten maakten excuses aan de 17-jarige jongen die ze per abuis eerst arresteerden.