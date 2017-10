Inspectie: asbest mogelijk in 2015 al in straalgrit

Ook bij het opknappen van de Hef in Rotterdam is vervuild straalgrit gebruikt

De kans bestaat dat er in 2015 al asbesthoudend straalgrit is verkocht. Dat meldt de Inspectie van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid dinsdag.

Het asbesthoudend straalgrit is onderzocht door onderzoeksbureau TNO, nadat bekend werd dat het onder meer is gebruikt bij het opknappen van de Willemsbrug in Rotterdam. Later werd bekend dat ook bij de renovatie van de Hef het spul is gebruikt.

Nu blijkt dat het middel Eurogrit, of hetzelfde product dat onder een andere handelsnaam op de markt is gebracht, mogelijk al vanaf mei 2015 met asbest is verontreinigd. Wethouder Eerdmans sprak daar eerder ook al over in een brief aan de gemeenteraad.

Als er nog ongebruikt straalgrit ligt bij bedrijven, dan wordt dat zo snel mogelijk afgevoerd, meldt de inspectie. Bedrijven worden daarover geïnformeerd. Het gebruikte asbesthoudende straalgrit moet het bedrijf zelf verwijderen.