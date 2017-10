Hoogleraar Duurzaamheid: Eneco hard nodig voor schone regio

De regio Rijnmond is de vuilste van heel Nederland en om dit gebied schoon, CO2-vrij en afvalloos te krijgen, heb je een energiebedrijf als Eneco hard nodig. EUR-hoogleraar Duurzaamheid Jan Rotmans vindt het voornemen van Rotterdam om de aandelen Eneco te verkopen 'dom, zeer onverstandig en kiezen voor korte-termijn-gewin'.

Tien jaar geleden heeft Eneco een duurzame koers ingezet met het produceren en leveren van steeds meer zon- en windenergie, restwarmte en aardwarmte. Het energiebedrijf heeft bij haar aandeelhouders aangegeven deze koers te willen voortzetten ook als het wordt verkocht.

"Ze ruiken het geld, zeker Rotterdam", zegt Rotmans over de mogelijke verkoop van Eneco.

"Het kan natuurlijk honderden miljoenen euro's opleveren, maar juist Rotterdam heeft de grootste opgave sinds de negentiende eeuw om schoner te worden en van de CO2-uitstoot af te komen. Dat kost alleen al 50 miljard euro en daar hebben we Eneco hard bij nodig."

Hartstikke dom

Hoogleraar Rotmans kan maar één goed doel voor al die miljoenen bedenken: "Je moet het stoppen in het schoner maken van de stad. Maar helaas hoor ik geluiden dat Rotterdam het wil gebruiken voor het aanleggen van bruggen, tunnels en een metrolijn."

"Dat is hartstikke dom. Doe verstandig en investeer in een energietransitie. Maak de stad afvalloos, schoon en CO2-vrij. Dan kan ik trots zijn op deze stad."

Eneco is nu nog in handen van 53 gemeenten, waarvan er 31 in onze regio liggen. Rotterdam (ruim 31 procent van de aandelen) en Dordrecht (9 procent) zijn samen met onder meer Den Haag grootaandeelhouders; de andere gemeenten hebben ieder minder dan twee procent van de aandelen.

Keiharde eisen

Uiterlijk dinsdag moeten alle gemeenten laten weten of ze de stukken willen verkopen of behouden. Een meerderheid heeft al aangegeven te willen verkopen. Den Haag wil de aandelen houden. De gemeenteraad van Dordrecht stemde dinsdag in met verkoop.

Rotmans adviseert de gemeenten die toch willen verkopen keiharde eisen te stellen aan de kopende partij.

"Je moet als voorwaarde stellen dat elke koper moet investeren in de duurzame koers die Eneco heeft ingezet. Die moet worden vastgehouden en liever nog uitgebreid. En anders is er geen deal."