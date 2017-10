Dordrecht wil ook aandelen Eneco verkopen

De gemeenteraad van Dordrecht heeft ingestemd met de verkoop van de aandelen van energiebedrijf Eneco. Vijfentwintig raadsleden stemden dinsdag voor, dertien waren tegen.

Eneco is in handen van 53 gemeenten en die moeten allemaal uiterlijk voor het einde van de avond laten weten of ze de aandelen willen verkopen of niet. Rotterdam - de gemeente is met ruim 31 procent grootaandeelhouder - stemde eerder in met verkoop.

Maandag leek het er nog op dat de beslissing van Dordrecht van cruciaal belang zou zijn. Duidelijk was al dat een meerderheid van de gemeenten voor verkoop is, maar de grens van 75 procent van de aandelen speelde ook nog een rol.

Inmiddels is duidelijk dat minder dan die 75 procent wordt verkocht en dat betekent dat een eventuele nieuwe eigenaar geen volledige zeggenschap krijgt over Eneco. Dat maakt het energiebedrijf in theorie minder waard voor een koper.

In de loop van de dinsdag werd duidelijk dat Dordrecht die sleutelrol niet meer speelde omdat bekend werd dat meer dan 25 procent van de aandeelhouders tegen de verkoop is.