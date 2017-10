VIDEO: Feyenoord overhandigt tassen kleding voor Oekraïense jeugd

Feyenoord heeft samen met haar supporters een flinke vracht kleding ingezameld voor kinderen in Oekraïne. Dit werd dinsdag, een dag voordat de Rotterdammers aantreden tegen Shakhtar Donetsk, symbolisch overhandigd.

Medewerkers van de Feyenoord Foundation gaven in Charkov enkele tassen weg. Dit was maar een klein symbolisch deel van wat er ingezameld is omdat er niet zomaar een vracht met kleding ingevoerd mag worden in Oekraïne. Het overgrote deel is vrijdag al afgegeven aan Stichting Spoetnik.

In de video komt Ferdi Claessen van de Feyenoord Foundation aan het woord. Hij is blij verrast met de hoeveelheid kleding dat er is ingezameld door de supporters. ''Ik heb vele verschillende shirts voorbij zien komen, maar ook warme jassen en sjaals die ze hier goed kunnen gebruiken.''

Verslaggever Dennis van Eersel maakte het item dat in de video te zien is.