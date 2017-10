Griezelen voor jong en oud bij Hans Klok

Bij Hans Klok is het hele gezin welkom, ook al is zijn show 'House of Horror' wel heel erg griezelig. De illusionist kijkt dinsdag in Rotterdam vooruit naar zijn nieuwe theatershow.

De show valt het best te vergelijken met fantasy griezeligheid. "Het is griezelig in de zin van Harry Potter. De bloedspetters zullen niet letterlijk door de zaal vliegen, al kan ik niets beloven", zegt de befaamde illusionist.

Wat kan 'het gezin' zoal verwachten? Onder meer de bekende onthoofdingen en het doormidden zagen van mensen. "Als extraatje hebben we er een horrorverhaal aan toegevoegd", aldus Klok.

Terug naar waar het begon

Hans Klok trapt dinsdagavond af met zijn Halloweenshow in het Nieuwe Luxor in Rotterdam. Tot en met zondag staat hij op de planken. Het is extra bijzonder voor de goochelaar.

"In 1997 beleefde ik de première van mijn eerste theatershow in het Oude Luxor. Dus om dan nu in het Nieuwe Luxor te mogen staan is voor mij erg bijzonder."

De foyer van het Nieuwe Luxor is de komende dagen tijdelijk een horrorruimte met enge geluiden en spooky versieringen. Ook het personeel doet mee en loopt verkleed rond.