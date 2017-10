Vier dagen feest in de Kunsthal

De Rotterdamse Kunsthal bestaat woensdag 25 jaar. Het jubileum wordt gevierd met vier dagen feest en een jubileumtentoonstelling van de Belgische kunstenaar Paul Delvaux.

In de afgelopen 25 jaar waren er meer dan zeshonderd tentoonstellingen te zien in het Rotterdamse museum. Toch loopt directeur Emily Ansenk ook over de nieuwste expositie over van enthousiasme.

"Paul Delvaux is wereldberoemd, maar niet zo vaak in Nederland te zien, dus is ons jubileum een mooie aanleiding om hem eens in de spotlights te zetten", vertelt ze.

Op de negentig werken van Delvaux staan treinen, oude gebouwen en naakte vrouwen. "Heel veel naakte vrouwen inderdaad", zegt Ansenk lachend. "Heel af en toe hebben ze een hoed op. Dat was ook een fascinatie van hem. En ze lijken allemaal een beetje op elkaar."

Terugkijkend op 25 jaar Kunsthal heeft kiest Ansenk de tentoonstelling 'The Fashion World of Jean Paul Gaultier' als persoonlijk hoogtepunt. "Heel Rotterdam was toen blauw-wit gestreept. Het was echt een happening. Er zijn toen in dertien weken tijd 180.000 mensen geweest."

Het dieptepunt is natuurlijk de kunstroof in 2012, toen er zeven schilderijen werden gestolen. "Het was verschrikkelijk en heel pijnlijk. We hebben daarna onze schouders eronder moeten zetten om open te blijven", herinnert Ansenk zich.

Vanaf woensdag is er een druk programma om een kwarteeuw Kunsthal te vieren. Daarbij staat het thema vriendschap centraal.

"We zien onze bezoekers natuurlijk als vrienden, maar we zijn ook afhankelijk van vrienden. Want we zijn een museum zonder eigen collectie, dus zijn we heel blij met de vrienden die ons hun kunst in bruikleen geven. Zonder hen waren we niet meer dan een lege doos", besluit de trotse directeur.