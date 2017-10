Al 339 aanmeldingen voor bloedtest Chemours

In de eerste week dat omwonenden van Chemours en Dupont in Dordrecht zich konden aanmelden voor een gratis bloedonderzoek, hebben 339 mensen een aanvraag ingediend. Deze tussenstand heeft de gemeente dinsdag bekendgemaakt.

Mensen hebben nog drie weken de tijd om een aanvraag in te dienen. Met het onderzoek moet worden vastgesteld hoe hoog de waarde van de giftige stof PFOA is in het bloed van de omwonenden. Huishoudens in delen van Sliedrecht, Dordrecht en Papendrecht ontvingen eerder een brief hierover.

De stof werd tussen 1970 en 2012 gebruikt in en uitgestoten door de fabriek, die is overgenomen door Chemours.

PFOA werd gebruikt bij de productie van Teflon, de stof die onder andere zorgt voor de antiaanbaklaag van pannen. Te veel PFOA in het bloed zou onder meer leiden tot het slechter functioneren van de lever.