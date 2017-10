Geboortenieuws in Blijdorp! En het is...weer een okapi

Foto: Diergaarde Blijdorp

In Diergaarde Blijdorp in Rotterdam is de tweede okapi van dit jaar geboren. Het jong is van moeder M'buti en vader Ngwani. Een prachtig cadeau voor het 160-jarig jubileum van de dierentuin, zegt Blijdorp.

Het is een hengstje en het heeft nog geen naam. Voor M'buti is dit het eerste jong. Dat maakte het best een beetje spannend, maar de bevalling verliep gelukkig voorspoedig. Binnen een uur kon het kleintje staan en had hij al gedronken. Het is de tweede okapigeboorte dit jaar in Diergaarde Blijdorp. Zes maanden eerder kreeg Kamina een jong, die de naam Gerrit kreeg. Gerrit is eigenlijk een jonge oom van de nieuweling. De kleine blijft voorlopig achter de schermen in de stal en is nog niet voor bezoekers te zien. Pasgeboren okapi's zijn 'nestblijvers'. De moeder laat ze achter op een veilige plek en keert alleen terug om te zogen. Via de webcams van Blijdorp kan iedereen een kijkje nemen in de kraamkamer van de okapi.