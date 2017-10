AUDIO: Groepje Feyenoord-fans strandt in Kiev

AUDIO: Groepje Feyenoord-fans strandt in Kiev

Een groep Feyenoord-fans is voorlopig gestrand op de luchthaven van Kiev. Hun vlucht richting Charkov is gecanceld waardoor er nu een stuk of 150 man voorlopig in onzekerheid zit in de hoofdstad van Oekraïne.

Eén van hen is Jeroen de Wit, redacteur van het blad Hand in Hand van FSV de Feijenoorder. Hij legt de situatie uit aan RTV Rijnmond. ''Dat onze vlucht niet doorgaat, heeft waarschijnlijk te maken met het incident van vanmiddag waarbij er een vliegtuig op een vrachtauto botste. We zitten nu met zijn allen te kaarten in afwachting op wat er gaat komen.'' Daarnaast vertelt de 37-jarige inwoner van Poortugaal dat een enkeling uit wanhoop een taxi of bus heeft gepakt voor een tocht van een kleine 500 kilometer over asfalt. In het audiofragment vertelt De Wit hoe de huidige situatie is van de fans.