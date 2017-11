Groepje Feyenoord-fans veilig in Charkov aangekomen

Groepje Feyenoord-fans strandt in Kiev

Een groep Feyenoord-fans strandde dinsdagavond op de luchthaven van Kiev. Hun vlucht richting Charkov was gecanceld, waardoor er een stuk of 150 man in onzekerheid zat in de hoofdstad van Oekraïne. De meeste supporters hebben hun bestemming inmiddels bereikt. Ongeveer rond 02:30 Nederlandse tijd kwamen zij uiteindelijk aan op de luchthaven in Charkov.



Eén van hen is Jeroen de Wit, redacteur van het blad Hand in Hand van FSV de Feijenoorder. ''Uiteindelijk was ik om 03:15 in het hotel. Het was een kort nachtje en ik ben best gebroken. Maar één ding is een feit zoals het nu gaat is te gek. Nee, Feyenoord is echt nog lang niet moe!'', citeert Jeroen de Wit uit een bekend supportersliedje. ''We zijn er en daar gaat het om.'' Daarnaast vertelde de 37-jarige inwoner van Poortugaal dat een enkeling uit wanhoop een taxi of bus heeft gepakt voor een tocht van een kleine 500 kilometer over asfalt.