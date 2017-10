Van Bronckhorst: 'Natuurlijk nemen wij deze wedstrijd serieus'

''Het zou raar zijn als je een wedstrijd in de Champions League niet serieus zou nemen.'' Zo reageerde Giovanni van Brockhorst tijdens de persconferentie voor Shakhtar - Feyenoord op de vraag of Feyenoord nog wel een kans maakt woensdagavond. De Feyenoord-trainer ziet de wedstrijd als laatste kans in Europa.

Verder verklaarde de oefenmeester waarom zijn ploeg dinsdagochtend nog in Rotterdam trainde en daarna pas de reis maakte in plaats van eerder te vliegen en in het stadion in Charkov te trainen. ''Het is voor het eerste in twee jaar dat we het zo doen in Europa, maar het was de groep zelf die liever in Rotterdam een besloten training afwerkte.''

Ook besprak Van Bronckhorst de laatste updates vanuit de ziekenboeg. Volgens hem zijn er in Charkov weer twee verdedigers inzetbaar na blessureleed. ''Miquel Nelom en Renato Tapia hebben de hele week mee getraind en zijn fit en beschikbaar morgenavond.''

In de video is de persconferentie met Van Bronckhorst terug te zien.