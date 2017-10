Evides: vergunningen lozen strenger naleven

Het betonnen filtergebouw in Spijkenisse

GenX, vogelpoep, drugs en medicijnen. Evides haalt elke dag van alles en nog wat uit het rivierwater om het om te toveren tot helder drinkbaar water. Volgens het waterbedrijf is hun water uit de kraan veilig. Maar de klus wordt wel steeds lastiger.

Aan de rand van spaarbekken Petrusplaat kijkt Rob van der Leer van Evides uit over miljarden liters water. Met de auto kun je een rondje van 5 kilometer om het mooie meer in de Biesbosch maken. Het spaarbekken heeft een belangrijke functie in de keten van waterzuivering. Hij weet ook dat het borrelt onder de oppervlakte.

Steeds meer gif

De man die gaat over de kwaliteit van het drinkwater legt uit hoe de natuur hier zorgt voor de eerste ronde zuivering. Het water van de Petrusplaat komt uit de Maas. In dat water zitten steeds meer giftige stoffen. Het kost Evides daarom ook meer werk dan vroeger om er drinkwater van te maken.

Wat betreft Evides wordt er strenger gekeken naar het afgeven van een vergunning voor het lozen op het rivierwater. En ook de naleving van controlerende instanties mag wat Evides betreft strenger. "Als het op dit tempo doorgaat wordt het in de toekomst een serieus probleem."

Mosselen

Voor de Petrusplaat doen mosselen en watervlooien al een eerste controle op de kwaliteit. Sluiten er van de tien mosselen op een rijtje drie hun schelp als het ruwe water passeert, dan rinkelen de alarmbellen bij Evides. Hetzelfde geldt als de watervlooien ongewone bewegingen laten zien. Het systeem is even simpel als doeltreffend. De mosselen gaan wel steeds vaker dicht.

Vanuit de spaarbekkens in de Biesbosch worden er dagelijks tientallen miljoenen liters naar het zuiveringsstation in Spijkenisse gepompt. Daar vinden de laatste stappen plaats. Zo doen UV-lampen hun zuiverende werk.

100 procent veilig

Evides zet in op samenwerking met bedrijven en ziekenhuizen om het lozen van medicijnen en giftige stoffen terug te dringen. Aan de particulieren wordt met klem gevraagd stoffen als frituurvet niet door het toilet te spoelen.

Als het water Spijkenisse verlaat op weg naar de kraan thuis is het 100 procent veilig, garandeert Van der Leer. "Ik ben zelf ook consument van Evides-water en drink het met veel smaak. Er zijn nog geen echte stoffen waar wij hoofdpijn van krijgen."