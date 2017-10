Agent mishandeld door Papendrechter

Een man die aangifte van diefstal wilde doen op het politiebureau aan de Poldermolen in Papendrecht, is gearresteerd. Hij sloeg een agent in het gezicht.

De verdachte kwam maandag het bureau rond 18:00 uur binnen om te vertellen dat zijn mobiel kwijt was. Hij wilde aangifte doen van diefstal en vermissing. Aan de man werd uitgelegd dat hij geen aangifte kon doen en dat de man daarvoor een afspraak moest maken. Hij verliet het bureau daarop mokkend, staat op de Facebook-pagina van de politie Drechtsteden-Buiten. Toen de man naar buiten liep, stuitte hij op twee andere agenten die naar binnen wilden. De man sprak hen aan op nogal brutale wijze. De agenten roken ook een alcoholwalm. Na wat over en weer gesproken te hebben, besloten ze de man te laten gaan. Autorijden

Een minuutje later zagen ze dat de man een auto in wilde stappen. Daarop liepen de agenten terug om hem erop te wijzen dat hij niet mocht rijden met drank op. Dat schoot bij de man in het verkeerde keelgat en hij sloeg een agent in het gezicht. Daarop werd de Papendrechter aangehouden.