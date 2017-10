Jones: 'De vele wijzigingen hebben invloed'

Volgens Feyenoord-keeper Brad Jones zijn de mindere resultaten van de laatste tijd deels te wijten aan de vele noodgedwongen wisselingen in het elftal. ''Vorig jaar hadden we amper wijzigingen en dat maakte ons zo sterk.''

De doelman vervolgt zijn verhaal tijdens de persconferentie voorafgaand aan de wedstrijd Shakhtar - Feyenoord in de Champions League. ''Natuurlijk is dit niet ideaal. Het heeft tijd nodig en het is moeilijk als je aanpassingen moet doen. Neem bijvoorbeeld Renato Tapia die tegen Napoli pas enkele minuten voor tijd wist dat hij moest spelen.''

De Australiër ging dinsdagavond verder nog in op de vragen van de internationale pers. De buitenlandse journalisten vroegen of het motiverend is om een laag verwachtingspatroon te hebben en hoe hij zijn ervaring gebruikt om het team te helpen. De persconferentie met Jones is terug te zien in de video.