Vermoorde Graciëla verstuurde noodoproepen aan broer

De Schiedammer die verdacht wordt van betrokkenheid bij de dood van Graciëla Gomes Rodrigues blijft twee maanden langer vastzitten. Dat heeft de politie dinsdag bekendgemaakt.

De politie gaf in het tv-programma Opsporing Verzocht ook wat meer informatie vrij over de zoektocht naar spullen rond de Vlaardingse Krabbeplas, de plek waar de 21-jarige vrouw op 22 september werd gevonden.

Zo is er een telefoon gevonden en uit onderzoek blijkt dat het toestel van het slachtoffer is geweest.

Noodoproepen

De politie vertelde verder dat Graciëla in de nacht van haar verdwijning verschillende noodoproepen naar haar broertje heeft verzonden, maar dat hij die vanwege het nachtelijke tijdstip niet had gezien.

Zo kwamen er oproepen rond 02:00 uur vanuit de Schiedamse Minister Donkerstraat. Vlak voordat die berichtjes werden verstuurd, reed ook een auto de straat in. Vijftig minuten later reed de wagen de andere kant op de straat weer uit.

Deze noodfunctie kan ingesteld worden op de nieuwste smartphones en waarschuwt vooraf ingestelde contactpersonen. Ook geeft de functie aan waar de telefoon op dat moment is.

Krabbeplas

Om 03:10 uur in de nacht volgde opnieuw zo'n SOS-oproep van Graciëla richting haar broertje. Die is, zo blijkt uit onderzoek, verzonden ergens in de buurt van de Vlaardingse Krabbeplas.

Enkele uren later wordt de vrouw dood gevonden in een slootje bij de Krabbeplas. Er werd in Opsporing Verzocht een reconstructie vertoond van de laatste uren dat het 21-jarige meisje in leven was.

Donderdag is er ook aandacht voor de moord in Bureau Rijnmond, het opsporingsprogramma van politie en justitie op TV Rijnmond.