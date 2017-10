Trick or Treat'en in Rotterdam-West

Kinderen in Rotterdam-West jagen dinsdagavond de hele buurt de stuipen op het lijf. Verkleed als zombie of vampier gaan ze de versierde huizen af en schreeuwen "Trick or Treat;" snoep of je leven.

Halloween is duidelijk een feest dat steeds populairder wordt, ook in Rotterdam. Vooral in de Graaf Florisstraat is Halloween door de kinderen echt in hun harten gesloten.

Maar nog niet alle huizen doen mee. Waar een uitgesneden pompoen voor de deur ligt, of waar een nep spinnenweb hangt, wordt aangebeld. "Jullie zijn wel heel eng," zegt een ouder die met een groepje verklede kinderen wat snoep aanneemt.

Sint Maarten

Een andere ouder die de deur open doet verkleed als ondood monster vraagt zich af of dit Amerikaanse feest het kinderfeest Sint Maarten vervangt. "Ik deed vroeger Sint Maarten, dat vond ik echt fantastisch. Bovendien werd er ook gezongen, maar daar hoef je je dan weer niet voor te verkleden."

Bij de vraag of de kinderen Sint Maarten kennen, is het antwoord verassend. "Ja dat kennen we, daar is orkaan Irma geweest."

Een enkel kind is wel eens op 11 november langs de deuren gegaan om tijdens Sint Maarten snoep te verzamelen, maar de voorkeur ligt toch bij Halloween. "Bij Sint Maarten krijg je alleen maar mandarijnen, die eet ik toch niet op."

Halloween staat nog niet op de lijst Nationale Inventaris Immaterieel Cultureel Erfgoed, zoals Sinterklaas en Sint Maarten. Maar volgens deskundigen zou dat in de toekomst zo maar eens kunnen veranderen.