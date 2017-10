Met de restauranttram langs Rotterdamse hotspots

Een hapje eten en tegelijkertijd de Euromast, de Erasmusbrug en Rotterdam Centraal voorbij zien komen. Het lijkt onmogelijk, maar het zou vanaf volgend jaar zomaar echt kunnen. Suzanne Knegt is van plan om een oude tram om te bouwen tot restaurant.

"We rijden ongeveer tweeënhalf uur rond. We komen langs de Kuip, de Erasmusbrug, Historisch Delfshaven en de Coolsingel. Eigenlijk overal waar de highlights van Rotterdam zijn en waar de tram kan komen," zegt Knegt.

De tram die wordt gebruikt is een historische dubbelgelede Düwag uit 1969. Die wordt omgebouwd om plaats te bieden aan 44 gasten. "We gaan de tram helemaal reviseren en opknappen, zodat de tram minder rammelt. Het eten blijft dan als het goed is gewoon op je bord liggen."

Geld nodig

Voor het zover is, heeft Knegt nog 450.000 euro nodig om haar plan te realiseren. "Een deel daarvan moet van investeerders komen en de rest wil ik via een crowdfundactie op gaan halen."

Als alles meezit kan de restauranttram, de RotterTram, vanaf maart beginnen te rijden.