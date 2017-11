Politie besteedt 25.000 uren extra aan werk bij voetbalwedstrijden

Vakbond wil opnieuw discussie over vraag of clubs moeten meebetalen aan de inzet van politie bij wedstrijden (archieffoto)

De politie is het seizoen 2016-2017 bijna 310.000 uren aan inzet kwijt geweest rond voetbalwedstrijden. Dat is ruim 25.000 uur meer dan het seizoen ervoor.

De wedstrijden van Ajax en Feyenoord en de huldiging van de Rotterdamse landskampioen kostten de politie in totaal meer dan 25.000 manuren.

Vorig seizoen werden 309.623 uren besteed aan politiewerk rond voetbalwedstrijden. Dat betekent dat de organisatie omgerekend 250 fte kwijt is aan de sport.

Volgens voorzitter Gerrit van de Kamp van politiebond ACP is die grote inzet te gek voor woorden. "Wat mij betreft gaan we opnieuw de discussie voeren of de voetbalclubs daaraan mee moeten betalen."

De Rotterdamse politiechef Frank Paauw, die de landelijke portefeuille voetbalvandalisme beheert, maakt zich grote zorgen over het toenemende aantal incidenten met vuurwerk. Van de bijna 500 voetbalincidenten die vorig seizoen geregistreerd zijn, hadden er 173 te maken met vuurwerk. Dat is een stijging van een kwart.

Buiten het stadion hadden 104 van de 281 incidenten te maken met vuurwerk. In veel gevallen gaat het zogeheten noodseinmiddelen, zoals fakkels, vuurpijlen of rookpotten.

Vuurpijl

Volgens Paauw is het afsteken van dat vuurwerk gevaarlijk. Vooral omdat het vaak in een omgeving wordt afgestoken waar veel mensen dicht op elkaar staan. Zo liep in juli een man blijvende schade op aan zijn gezicht toen hij tijdens een steunbetuiging aan Ajax-speler Abdelhak Nouri werd getroffen door een vuurpijl.

In april moesten tijdens de wedstrijd PSV-Ajax vijftien mensen worden behandeld voor ademhalingsproblemen nadat de tribune werd ontruimd vanwege dikke zwarte rook.

"Het is een godswonder dat er toen geen paniek is uitgebroken met alle gevolgen van dien", zegt politiechef Paauw.



Hij wil daarom af van het vuurwerk. "De associatie van voetbal, sfeer en vuurwerk kan niet meer. Er is geen veilig vuurwerk en zeker niet dit soort vuurwerk. Je zal maar in een vak staan met je kind en er komt een fakkel over en druppels vallen op je kind. Die dingen hebben wel een verbrandingstemperatuur van 1300 graden."

Clubs en supporters moeten op zoek naar creatieve alternatieven die ook sfeerverhogend werken, vindt Paauw. Er is volgens hem ook een mentaliteitsverandering bij supporters nodig.

Hij is optimistisch dat dat gaat lukken. "Jaren geleden vonden we roken ook gewoon en daar denken we nu toch ook anders over. We hebben het in ieder geval op de agenda gezet."