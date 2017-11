Vers leesvoer in nieuwe bieb op Rotterdam Centraal

De bibliotheek op Rotterdam Centraal

Nog even wat een boek of e-book lenen voordat je in de trein stapt. Het kan vanaf woensdag op Rotterdam Centraal. In de hal van het station is een vestiging van de Rotterdamse bibliotheek open gegaan.

De collectie van de bieb op het station is 'hot', vertelt directeur Theo Kempeman. Er staan alleen maar recente publicaties. "Vier keer per jaar wordt de hele collectie vernieuwd." De bieb in de Stationshuiskamer werkt samen met de NS, maar reizigers zijn niet de enige doelgroep. Ook leeslustigen uit de omliggende Provenierswijk en omstreken kunnen er terecht.