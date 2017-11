Verdachte fatale vechtpartij in Rotterdam: ik heb niemand doodgeslagen

De vechtpartij was in februari van dit jaar op de Straatweg

Een 20-jarige Rotterdammer ontkent dat hij een man heeft doodgeslagen op de Straatweg in Rotterdam-Hillegersberg. Dat gebeurde in februari van dit jaar voor café De Vaag.

Volgens justitie blijkt uit de beelden van het café dat de verdachte de fatale klap gaf. Ook zou hij in een afgeluisterd gesprek hebben toegeven dat hij de dader is.

De man zelf beroept zich op zijn zwijgrecht. Volgens zijn advocaat blijkt uit de cafébeelden dat anderen geweld hebben gebruikt. De Rotterdammer zou juist hebben geprobeerd om mensen tegen te houden.

Geroddel

De naam van de verdachte is ook genoemd in anonieme meldingen bij de politie. Advocate Ozlem Saki doet die af als "Een en al geroddel. Men was uit op het tipgeld."

De recherche heeft bij het bekijken van de beelden van het café een liplezer ingezet. Te zien is hoe verdachte Albert van A. met zijn moeder praat, die volgens de liplezer zegt "Fuck it, ja, hij is koud door jou."

Advocate Saki: "Hoe weten we zeker dat het betrekking heeft op dit incident? Misschien bedoelde ze wel dat het koud was door geen jas aan te doen."

In een afgeluisterd gesprek van de verdachte zou hij hebben gesproken van "domme pech". Justitie: "Hij beschouwt zichzelf ook als dader."

Spanje



Justitie neemt het Van A. ook kwalijk dat hij het slachtoffer na de klap aan zijn lot heeft overgelaten en geen 112 heeft gebeld. De Rotterdammer vertrok naar Spanje, waar hij is aangehouden.

De man wordt ook nog van poging moord verdacht. Hij zou een jongeman hebben beschoten op woonwagenkamp Terbregsehof in Rotterdam.

Van A. ging woensdag in de rechtszaal kort in op de beschuldiging dat hij een cafébezoeker had gedood. "Ik vind het heel erg voor die man, maar het is niet door mijn toedoen gebeurd."

Tijdens de korte zitting op woensdag besloot de rechter om de verdachte drie maanden langer vast te houden. De zaak gaat op 4 januari verder.