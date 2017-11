Gemeentepost voor Dordtse raddraaiers

Dordtenaren die regelmatig overlast veroorzaken of crimineel gedrag vertonen krijgen binnenkort een brief van burgemeester Kolff. Daarin staat dat er binnenkort bij hen en eventuele familieleden en vrienden wordt aangebeld door het Handhavingsteam.

Dat team let onder meer op fraude met uitkeringen en huursubsidie. Ook checkt het team of er belasting wordt betaald. Soms krijgen mensen een doorverwijzing naar professionele hulpinstanties.

De Dordtse burgemeester schrijft in zijn brief dat het Handhavingsteam duidelijk wil maken dat de situatie ernstig is en dat de gemeente een einde wil maken aan de overlast en het eventuele criminele gedrag.