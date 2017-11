'Zonder goede begeleiding willen we deze buurman niet terug'

De verwarde man die maandag zijn buren met een geweer bedreigde moet psychische begeleiding krijgen voor hij terugkeert. Dat vinden de bewoners van de Haagoordstraat in IJsselmonde.

Lisette Wols en haar man Hugo moeten nog steeds bijkomen van de schrik. "Mijn man stapte de deur uit en keek recht in de loop van een jachtgeweer", zegt ze.

"Gelukkig kon hij meteen terug naar binnen. Ik zag het vanuit het raam gebeuren en had de politie al gebeld. Mijn man wilde eigenlijk meteen weer naar buiten om achter de buurman aan te gaan, want die liep met zijn geweer de wijk in. Maar ik heb hem tegengehouden. De politie had me op het hart gedrukt dat we binnen moesten blijven. Gelukkig stond het veldje hiervoor binnen de kortste keren vol agenten en is de buurman meegenomen."

Lisette en Hugo kennen de man al vier jaar. "Hij heeft psychische problemen, maar als hij goed in zijn vel zit is het een prima buurman", zegt Lisette.

"Helaas kreeg hij na een tijdelijke opname in een psychiatrische instelling veel te weinig begeleiding. Afgelopen weekend hebben we ook de politie al eens gebeld, maar toen was er nog te weinig aan de hand en konden ze niets doen. Maar hier zijn we natuurlijk heel erg van geschrokken, net als de rest van de buurt. Zeker toen bleek wat hij nog meer aan wapens in huis bleek te hebben. We weten nog niet hoe het nu verder gaat, maar als deze man weer terug zou komen in zijn huis, moet hij wel veel beter begeleid worden."