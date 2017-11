Acht tips over dood van Graciëla

Na de uitzending van het tv-programma Opsporing Verzocht zijn bij de politie acht tips binnengekomen over de dood van Graciëla Gomes Rodrigues. Haar lilchaam werd op 22 september gevonden bij de Vlaardingse Krabbeplas.

De politie maakte dinsdagavond in Opsporing Verzocht bekend dat Graciëla (21) in de nacht van haar verdwijning in vijf minuten tijd tien nood-sms-jes heeft verstuurd met haar telefoon.

De berichten kwamen eerst uit de Minister Donkerstraat uit Schiedam en later uit de buurt van de Krabbeplas. Graciëla's oudere broer miste de noodsignalen omdat hij lag te slapen.

De politie is onder meer op zoek naar informatie over een grijze Seat Ibiza, die 's nachts in de Minister Donkerstraat is gesignaleerd. De auto reed rond 01:40 uur de straat in en ging daar rond 02:30 uur weer weg.

Voor de dood van Graciëla zit een 31-jarige Schiedammer vast. Zijn hechtenis is pas opnieuw verlengd.

Donderdag besteedt ook Bureau Rijnmond van RTV Rijnmond aandacht aan de dood van Graciëla.