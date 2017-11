Doorbraak: dna van Leon van M. op lichaam Caroline van Toledo

Op het lichaam van de in 2005 vermoorde Caroline van Toledo uit Oostvoorne is het dna gevonden van verdachte Leon van M. Justitie gaat uit van een daderspoor.

Het dna zat op materiaal waarmee Caroline van Toledo was vastgebonden. Haar lichaam lag in de kofferbak van haar uitgebrande auto in recreatiegebied Kruininger Gors.

Advocaat Pieter Hoogendam heeft grote kritiek op het dna-onderzoek. Volgens hem staat niet voor honderd procent vast dat het dna van zijn cliënt is. Het zou eventueel ook van de familie Van M. kunnen zijn en niet specifiek van Leon. De raadsman vindt dat de Briellenaar moet worden vrijgelaten.

De rechtbank denkt daar anders over en vindt dat Van M. in de cel moet blijven. Er is volgens de rechter voorlopig voldoende bewijs tegen hem.

Volgens een getuige heeft Leon van M. de moord bekend. Tegen een vroegere vriendin zou hij hebben gezegd dat ze moest oppassen, omdat ze "een moordenaar in huis had".

Tegen een andere getuige zou Van M. hebben verteld dat hij bij Caroline van Toledo had ingebroken. De apothekersassistente was onverwacht thuis en ze had hem herkend. Daarop zou hij haar een klap hebben gegeven.

Duitse muts

Justitie zegt verder dat er kabelbinders in de uitgebrande auto zijn gevonden, die aan de verdachte kunnen worden toegeschreven.

Met de bankpas van Caroline van Toledo is kort na de moord een bedrag van 350 euro gepind. Justitie vindt het opvallend dat Van M. exact dit bedrag noemt in een afgeluisterd gesprek.

De trui en muts die de pinner draagt worden ook aan hem gekoppeld. De muts zou niet in Nederland verkrijgbaar zijn. Een getuige heeft gemeld dat Leon van M. zo'n muts in het Duitse Obersdorf had gekocht. Daar zijn deze mutsen inderdaad verkrijgbaar.

Leon van M. zit sinds drie maanden weer vast voor de moord op de 35-jarige apothekersassistente uit Oostvoorne. Tien jaar geleden was dat ook het geval. Maar toen moest hij worden vrijgelaten wegens gebrek aan bewijs.

De politie is er altijd vanuit gegaan dat de dader uit de omgeving van Oostvoorne kwam. Het was moeilijk om de zaak rond te krijgen, omdat rechercheurs tijdens het jarenlange onderzoek op veel angst stuitten. Mensen waren bang om belastende verklaringen over Leon van M. af te leggen.

De verdachte zelf verklaarde woensdag tegenover de rechtbank dat hij een alibi heeft. Hij wilde daar verder niets over zeggen. De rechter besloot zijn voorarrest te verlengen.

Behalve de moord uit 2005 wordt Van M. ook in verband gebracht met meerdere vernielingen en inbraken.