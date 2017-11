Aboutaleb versoepelt beleid rond coffeeshops

Als scholen zich vestigen in de buurt van een coffeeshop, hoeft die niet langer dicht. Dat heeft de Rotterdamse burgemeester Aboutaleb besloten. Voor 't Trefpunt in het centrum van Rotterdam en Rif in Crooswijk is dat goed nieuws.

De coffeeshops mogen weer open als ze opnieuw een vergunning aanvragen. Wel mogen ze alleen softdrugs verkopen buiten schooltijden om. De openingstijden moeten dus wel worden aangepast. Eigenaar Moumouh van coffeeshop Rif: "Het is beter iets dan niets."

De bedrijfsleider van coffeeshop 't Trefpunt juicht nog niet te vroeg: "Als we doordeweeks weer open kunnen vanaf vier of vijf uur 's middags, kunnen we tevreden zijn. Maar niet als het pas vanaf zeven uur 's avonds is."

In Rotterdam geldt nu de regel dat een coffeeshop niet binnen een loopafstand van 250 meter van een school mag zitten. Uitgangspunt is om jeugd te beschermen en het signaal af te geven dat het gebruik van softdrugs niet normaal is. Het nieuwe beleid is dat een coffeeshop binnen die 250 meter loopafstand pas open mag na schooltijd. Het betekent niet dat nieuwe coffeeshops zich in de buurt van een school mogen gaan vestigen.

Binnen de gemeenteraad is er veel kritiek op de recente sluiting van de twee coffeeshops in Rotterdam. Drie oppositiepartijen (GroenLinks, SP en Partij voor de Dieren) en coalitiepartij D66 hadden al een motie in voorbereiding om de burgemeester te bewegen de sluiting terug te draaien. Zij vinden het onterecht dat een coffeeshop op slot moet als er een school in de buurt komt.

Onderzoek

Aanleiding voor de versoepeling van het coffeeshopbeleid is een onderzoek naar de behoefte aan coffeeshops in Rotterdam. Rotterdam telt nu 36 coffeeshops en volgens onderzoeksbureau Ecorys zijn er 34 nodig om aan de vraag te voldoen. Volgens de analyse van Ecorys zal er in 2021 behoefte zijn aan 38 coffeeshops.

Als Rotterdam rekening houdt met de vraag van toeristen naar softdrugs dan zouden er in de toekomst zelfs 41 tot 46 coffeeshops nodig zijn. Burgemeester Aboutaleb is niet van plan vergunningen af te geven voor de behoefte van toeristen. "Naar Rotterdam komen om drugs te scoren is niet de ambitie. Ik wil geen tweede Amsterdam."

In de afgelopen tien jaar is het aantal coffeeshops in Rotterdam alleen maar gedaald. In 2007 telde de stad nog 65 verkooppunten voor softdrugs.