Mannen richten na inbraak ravage aan in Flakkeese 'supermarkt op wielen'

Het is een grote puinhoop in de SRV-wagen van Flakkeënaar Wout van Kouwen. De supermarkt op wielen in Stad aan 't Haringvliet is leeggeroofd. Ook is er tweeduizend euro uit de kassa gestolen.

Toen Wout om kwart over zes 's ochtends aankwam zag hij één grote ravage. "Ik zag meteen dat de koffie weg was, de flessen wasmiddel, sigaretten en achterin stond mijn koeling open. Alle ijsjes zijn ontdooid, het is één grote, natte bende."

De brutale dieven hebben hun tijd genomen en ook nog even een biertje gedronken. "Er stonden vier lege bierblikjes dus ik denk dat ze met zijn vieren waren. Ik zou hier gewoon een paar leeuwen voor de deur moeten neerzetten."

Verzekerd

Wout is gelukkig verzekerd, maar anders had hij er direct mee kunnen stoppen. "Ik word er toch een beetje weemoedig van. Je werkt tachtig uur in de week, probeert de oudjes van boodschapjes te voorzien en nu kan ik twee dagen niet rijden. Het is een grote kostenpost en het kost me meer dan alleen geld."

Wout was niet het enige slachtoffer. De daders hebben ook ingebroken in vier schuren in de omgeving. Hij overweegt daarom camera's op te hangen. "Mijn vrouw zei nog: zullen we er dan toch maar mee stoppen? Maar ik ben niet zo'n figuur. Nog vijf of zes jaar en dan kan ik zelf van mijn pensioen genieten."

Supermarkt op wielen

Wout van Kouwen begon zes jaar geleden met zijn vrouw Nel een SRV-wagen op Goeree-Overflakkee en de zaken gaan goed.

Oudere mensen maken er veel gebruik van, maar ook jonge ouders die liever niet met drie kinderen in de auto naar de supermarkt rijden. De supermarkt op wielen rijdt door Den Bommel, Stad aan 't Haringvliet, Achthuizen en komt ook langs de boeren in de polder.

Wout hoopt donderdag weer zijn rondje door Den Bommel te kunnen doen.