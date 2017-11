Rotterdammer schrijft biografie over Liesbeth List

Dave Boomkens schreef de biografie over Liesbeth List

Rotterdammer Dave Boomkens heeft een boek geschreven over het leven en de carrière van zangeres Liesbeth List. De zangeres wordt in december 75 jaar en is een van Nederland's grootste chansonnières.

Ze werd bij het grote publiek vooral bekend door het programma 'Shaffy Chantant' met Ramses Shaffy. Haar biologische ouders kwamen uit Rotterdam, maar zelf werd ze in Nederlands-Indië geboren.

Haar jeugd was niet gemakkelijk. Haar moeder pleegde zelfmoord nadat zij en Liesbeth uit het Jappenkamp in Nederlands-Indië werden bevrijd. Vanwege de moeizame relatie met haar stiefmoeder kwam ze in een weeshuis terecht.

Uiteindelijk groeide de zangeres en actrice op bij pleegouders in Vlieland waar haar pleegvader een vuurtorenwachter was. Het is tevens de inspiratie voor de titel van het boek: De dochter van de vuurtorenwachter.



Gladjakker

Voor het boek ging Boomkens in gesprek met de zangeres, haar vrienden en hij beluisterde zo'n tweehonderd nummers van de chansonnière. "Ik heb hardlopend langs de Maas al die liedjes beluisterd", vertelt hij woensdag op Radio Rijnmond.

Vanaf eind 2016 kreeg hij hulp van List zelf, die alles al jaren minutieus bijhoudt in dikke plakboeken. "Het zijn hele dossiers die we samen hebben doorgespit. Ze was ook onwijs betrokken, schreef huiswerk voor zichzelf op als ze bijvoorbeeld nog een foto moest zoeken."

Als je Liesbeth List zegt, zegt je ook Ramses Shaffy, maar aan het begin moest de zangeres niet van Shaffy weten. "De eerste keren dat hij op haar af stapte dacht ze: dat is weer zo'n versierder, een gladjakker, wat moet ik met zo'n man? Daar is later een ongekende liefde op muzikaal gebied uit voortgekomen."

Dementie



De basis van List's muzikaliteit werd voor een deel in Rotterdam gelegd, zegt Boomkens. "Haar vader Geb Driessen ging in de jaren dertig met een koffergrammofoon langs Rotterdamse huiskamers om tijdens verjaardagen chansons te zingen."

Het boek De dochter van een vuurtorenwachter werd afgelopen maandag gepresenteerd in het bijzijn van de zangeres, die de laatste jaren buiten de schijnwerpers blijft. Ze lijdt aan dementie.

Boomkens: "Het was het laatste publieke optreden van Liesbeth en een hele bijzondere en intieme avond."