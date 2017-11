Politie Charkov arresteert veertig Feyenoordfans

foto: archief

De politie in de Oekraïense stad Charkov heeft in de nacht van dinsdag op woensdag veertig Feyenoordsupporters opgepakt, die vochten met aanhangers van Shakhtar Donetsk. In totaal arresteerde de politie 52 personen.

Bij de rellen moest het interieur van een bar in de stad het ontgelden. Eén Nederlander zou gewond zijn geraakt. Of de opgepakte supporters de wedstrijd nog kunnen bijwonen, is niet bekend.

Feyenoord speelt woensdagavond een Champions League-duel tegen Shakhtar Donetsk.