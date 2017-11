Vrouw verduistert 7 ton van kwetsbare cliënten

De fraude begon in 2012 en duurde tot vorig jaar

De Rotterdamse politie heeft een 61-jarige vrouw aangehouden die voor 700.000 euro zou hebben gefraudeerd. Ze was bestuurslid van een stichting die zich bezighoudt met bewindvoering en zou de bankrekeningen van minimaal vier slachtoffers hebben geplunderd.

De vrouw deed dat door bedragen naar haar eigen rekening over te maken en te pinnen met de passen van cliënten. De fraude begon in 2012 en eindigde vorig jaar.

Mensen die om de een of andere reden niet zelf hun financiën kunnen doen, worden door een bewindvoerder geholpen, die krijgt dan zeggenschap over hun bankrekening en betaalt lopende kosten.

"Dat deze verdachte op sluwe wijze misbruik gemaakt lijkt te hebben van mensen in een kwetsbare positie is smakeloos en rekenen wij haar zwaar aan", zegt rechercheur die bij het fraudeonderzoek betrokken was.