Feyenoord geeft clinic aan jeugd in Charkov

Niet alleen de voetballers van Feyenoord moeten woensdagavond aan de bak in Oekraïne, ook de maatschappelijke afdeling van de Rotterdamse club is aan het werk in Charkov. Een groep van ongeveer vijftig kinderen kreeg gratis een clinic.

De clinic werd gegeven door de trainers Dennis Besems en Terence Arnaud. Beide genoten met volle teugen. "Dit was te gek om te doen. De kinderen waren zo dankbaar. In het begin denk je dat de taal een probleem kan zijn, maar uiteindelijk spreek je dezelfde voetbaltaal", merkte Besems. Er zit ook een diepere gedachte achter het geven van de clinic. Terence Arnaud: "We hebben een presentatie gegeven aan de trainers hier. We hebben aangegeven dat een club die zoveel invloed heeft op mensen eigenlijk verplicht is om ook wat voor hen terug te doen."