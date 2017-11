Youth League: Feyenoord op de valreep naast Shakhtar

Dylan Vente maakte de enige treffer voor Feyenoord

Feyenoord onder 19 heeft een punt overgehouden aan het Youth League-duel met Shakhtar Donetsk. Dylan Vente maakte in de slotfase de gelijkmaker in de wedstrijd die in 1-1 eindigde.

Na ruim een uur openden de Oekraïners de score via Kuzmenko. Pas in de laatste minuut kwam Feyenoord langszij door een doelpunt van spits Dylan Vente. Twee weken geleden wonnen de Rotterdammers nog met 4-0 van Shakhtar. De ploeg van trainer Cor Adriaanse staat na vier wedstrijden tweede met vijf punten. Manchester City (9p) en Napoli (4p) spelen later op de woensdag tegen elkaar. Shakhtar staat laatste met één punt. Onder meer selectiespelers. Justin Bijlow, Lutsharel Geertruida, Tyrell Malacia en Dylan Vente kwamen in actie. Volledige opstelling: Bijlow; Reith, Lewis, Geertruida, Malacia; El Bouchataoui, Kökcü, Burger; Huijgen, Vente en Bangura.