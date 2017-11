Vijftien jaar cel voor Schiedammer na fatale babbeltruc

Schiedammer Rizwan V. is woensdag veroordeeld tot vijftien jaar cel voor de dood van de 86-jarige Mien Graveland in Helmond. Twee handlangers werden veroordeeld tot celstraffen van acht en zes jaar.

De bejaarde vrouw kwam tijdens een woningoverval in 2014 om het leven nadat ze zwaar was mishandeld door Rizwan V. Hij deed zich voor als medewerker van een energiebedrijf en drong naar binnen. Daar sloeg hij de vrouw tegen het hoofd en bond haar zwaargewond vast aan een tafelpoot.

Twee van haar kinderen vonden Mien uiteindelijk in een plas bloed, met verwondingen over haar hele lichaam. Haar kunstgebit was in stukken gebroken en haar neusprothese losgeraakt.

De vrouw leefde nog en kon haar kinderen vertellen dat er mannen in het huis waren geweest. Enkele uren later overleed ze in het ziekenhuis.

Tegen de Schiedammer was 22 jaar geëist. Tegen twee andere daders, Henk van D. en Jacky W., was achttien en twaalf jaar cel geëist. Zij zijn alleen veroordeeld voor diefstal met geweld met de dood tot gevolg.