Politie Charlois bevordert hulpagent Fred tot inspecteur

De politie Charlois heeft woensdag een hulpagent bevorderd van brigadier tot inspecteur. In een hartverwarmend filmpje is te zien hoe de 54-jarige Fred nieuwe strepen krijgt.

De politieagent vraagt Fred eerst nog wat hij wil worden, waarop hij antwoordt: "Brigadier." Maar omdat hij dat al was, besluit de agent er toch maar inspecteur van te maken.

Fred werd gepromoveerd omdat hij de politie geregeld helpt met hand- en spandiensten, zoals onlangs bij een actie over mobiel toezicht op Plein 1953 in Rotterdam-Zuid.

Hij helpt ook wanneer er geflyerd moet worden bij voorlichtingsacties. "Dan is hij bloedfanatiek", zegt een woordvoerder van de politie.

Op verzoek van de politie let Fred tijdens het flyeren ook extra op of er boeven in de buurt zijn.