De vermoorde Graciëla stuurde elf SOS-meldingen. Hoe werkt dat precies?

De 21-jarige Graciëla Gomes Rodrigues uit Rotterdam zond vlak voor haar dood maar liefst elf SOS-noodberichten naar haar broer. Dat bleek dinsdagavond tijdens een reconstructie in Opsporing Verzocht van de avond van de moord.

Haar broer zag de berichten te laat, en sloeg pas midden in de nacht alarm bij het elfde en tevens laatste bericht.

Een paar uur na de melding van Graciëla's broer, vond de politie haar levenloze lichaam bij de Krabbeplas in Vlaardingen.

Anne Faber

De noodfunctie op mobiele telefoons krijgt de laatste tijd meer bekendheid, ook door de zaak van Anne Faber. Zij verdween in Utrecht, een week na de moord op Graciëla. Ze vertrok om een fietstocht te maken en kwam niet meer terug.

Onbekend is of zij de noodfunctie heeft gebruikt. Graciëla deed dat in ieder geval wel met haar Samsung Galaxy S7, zei politiewoordvoerster Patricia Wessels eerder tegen RTV Rijnmond.

Hoe stel je de noodfunctie in?

Ook al lijkt de noodfunctie iets nieuws op onze smartphone, toch heeft Samsung de mogelijkheid al sinds het model Galaxy S4. Gebruikers moeten instellen naar wie hun noodbericht verzonden mag worden. Alleen die persoon krijgt dan een bericht. Een Samsung-telefoon neemt niet automatisch contact op met de hulpdiensten.1. Ga naar Instellingen, kies vervolgens Geavanceerde functies --> SOS-berichten versturen.2. Zet de SOS-functie aan, kies in de contactenlijst wie de noodberichten ontvangt.3. Kies of eventueel audio of foto’s mee worden gestuurd.

Wie zich in een noodsituatie bevindt, moet drie keer snel op de knop aan de zijkant drukken. Dan krijgen de ingestelde personen een sms'je met een locatie van Google Maps en eventueel audio en foto's.

Voor een iPhone is de SOS-functie wel nieuw. Apple heeft de mogelijkheid in het nieuwe besturingssysteem iOS 11 ingebouwd.

1. Ga naar Instellingen, scroll iets naar beneden naar SOS-noodmelding.

2. Kies voor 'automatisch bellen' als je wilt dat de telefoon meteen de hulpdiensten belt.

3. Kies in de contactenlijst wie een noodbericht krijgt.

Voor een iPhone geldt dat personen vijf keer snel achter elkaar op de aan/uit-knop moeten drukken. De ingestelde contacten krijgen dan een bericht met een locatie van Google Maps en, afhankelijk van de instelling, krijgt ook de politie automatisch een telefoontje. De SOS-functie op de iPhone stuurt niet, zoals een Samsung, audio en beeld door.