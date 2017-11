Hangplek ouderen onder de poep: 'Wat kunnen we doen?'

De grap is er nu wel vanaf, vinden de mannen van het leugenbankje in Oostvoorne. Een wildpoeper heeft het de afgelopen weken gemunt op de vaste hangplek van zes ouderen aan de Strandweg. "Het is stront", zegt Piet Heijndijk over de situatie.

Tot overmaat van ramp, steekt de wildpoeper ook de boel in de fik. Wel vijf keer per week, zegt Piet. "Hij poept hier minstens drie keer week en tegenwoordig steekt hij de zitting in de brand." Waarom dat dan is, is niet duidelijk.

Wie het is, is nog altijd een grote vraag. "We denken dat het een meneer is, die hier 's nachts zijn behoefte doet. Niet óp het bankje, maar erachter."

Iedere dag om 14:00 uur spreken Piet en zijn maten af, dus de poep bleef niet lang onopgemerkt. En de voetsporen op het bankje ook niet. Piet denkt dat de poeper op de leuning van het bankje zit; hurkend laat hij dan z'n afval achter.

"We hebben al van alles verzonnen. Er zijn mensen die zeggen dat het dieren zijn, maar ik heb nog nooit een ree of een hond met schoenen aan gezien."

Wegscheppen

Ondertussen staan de mannen machteloos. Ze hebben de politie ingelicht, gemeente, Zuid-Hollands Landschap, noem het maar op. Ook hebben ze de media ingelicht. "Wij weten het niet meer. Het hele eiland weet het nu en er wordt hard om gelachen."

De mannen blijven de poep, die de afgelopen tijd qua substantie is veranderd van papperig naar vast, maar wegscheppen tot de persoon wordt opgepakt.