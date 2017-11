Papendrecht ziet af van omstreden plan bibliotheek

Burgemeester en wethouders van Papendrecht zien af van het plan voor de vestiging van een supermarkt in het pand van de bibliotheek, aan de Markt. Er komt nu een onderzoek wat er het best kan worden gedaan op deze locatie.

Bewoners van het pand boven de bibliotheek verzetten zich al lang tegen het ook in de rest van het dorp omstreden plan. Eerst zou er een Aldi naar Papendrecht komen, die dan gevestigd zou worden op de plaats van de bieb.

De bieb is gevestigd pal tegenover winkelcentrum De Meent, dat kampt met forse leegstand. Enkele weken geleden werd duidelijk, dat de Aldi afziet van z'n komst naar Papendrecht. Burgemeester en wethouders kwamen toen met een voorstel om de Lidl uit De Meent naar de bieb te verhuizen.

Tijdens een commissievergadering, vorige week, bleek het draagvlak voor dat plan niet groot. Of de verhuizing van de bibliotheek nog wel doorgaat is onduidelijk. Onderdeel van het totale plan was, dat de bibliotheek een soort kenniscentrum wordt in een nieuw pand.

Het nieuwe pand, waarin ook ruimte zou komen voor horeca, moet verrijzen tussen het gemeentehuis en de Veerpromenade. Omdat dat er nog niet staat zou de bibliotheek eerst naar een tijdelijk adres, aan Den Briel, verhuizen.