Museum Rotterdam toont Rotterdamse oorlogsjas met kogelgaten

Een bijzondere jas met een trieste geschiedenis is vanaf komende zaterdag te zien in het Museum Rotterdam. De jas werd gedragen door een 37-jarige verzetsman toen hij op de Coolsingel door de Duitse bezetter werd geëxecuteerd.

Eliazar Blei Weissmann werd op 20 februari 1945 met negen andere mannen tegenover het stadhuis doodgeschoten. Het was een vergeldingsactie voor de moord op een Nederlandse SS'er de dag ervoor.

Kogelgaten

"Als je goed kijkt zie je drie gaten en die zijn heel netjes dichtgemaakt. Aan de achterkant van de jas zie je de gaten ook, ook weer netjes dichtgenaaid", zegt conservator Sjouk Hoitsma.

De familie denkt daarom dat de jas later nog is gedragen door de broer van Eliazar. Het museumstuk is via de familie bij het museum terechtgekomen.

Waarschuwing voor anderen

De lichamen van de tien geëxecuteerde mannen bleven nog zeker een dag op de Coolsingel liggen, bij wijze van waarschuwing.

Bij de lichamen lag ook een geïmproviseerd bordje met uitleg, dat is eveneens bewaard gebleven en samen met de jas te zien in het museum.