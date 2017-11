Te hoge vrachtwagen veroorzaakt ravage in Dordrecht

Foto: Politie Foto: Politie

Een vrachtwagen heeft woensdagmiddag een ravage in het tunneltje op de Karel Lotsyweg in Dordrecht veroorzaakt. Waarschijnlijk was de truck te hoog, waardoor de vracht op de weg terecht is gekomen.

Tijdens een surveillancedienst van de politie zagen agenten dat verschillende auto's bij het tunneltje keerden, naast het Albert Schweitzerziekenhuis. Toen zij poolshoogte namen, zagen ze de vrachtwagen stilstaan. De weg van de tunnel ligt onder het puin. De politie heeft de weg in beide richtingen voorlopig afgesloten. Wanneer alles is opgeruimd, is nog onduidelijk.