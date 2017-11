Amrabat kiest definitief voor Marokko

Sofyan Amrabat zal definitief uitkomen voor de nationale ploeg van Marokko. De KNVB heeft dat bevestigd.

De middenvelder van Feyenoord had de keuze tussen het Marokkaanse en Nederlandse team, maar Amrabat zal uiteindelijk spelen voor het Afrikaanse land. De Feyenoorder had enkele weken geleden een gesprek met bondscoach Dick Advocaat en Jong Oranje-coach Art Langeler, maar zij konden de middenvelder niet overtuigen om voor het Nederlands elftal te kiezen.

Amrabat is aan zijn eerste seizoen in Rotterdam bezig. Hij kwam afgelopen zomer over van FC Utrecht. De middenvelder speelde voor Nederlandse en Marokkaanse jeugdelftallen.