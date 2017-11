Twee jaar cel geëist tegen docent in zedenzaak

Tegen een oud-docent uit Spijkenisse is twee jaar cel geëist vanwege het misbruik van zeven meisjes. De officier van justitie eiste ook een voorwaardelijke straf van een jaar met een proeftijd van drie jaar. Als het aan justitie ligt mag hij in die periode geen les geven.

De 29-jarige man was wiskundeleraar in Rotterdam. Hij voerde via de chat seksueel getinte gesprekken met leerlingen en vroeg hen pikante foto's en filmpjes te sturen.

Toen hij tegen de lamp liep, bleek dat hij op twee andere scholen in Rotterdam ook al was weggestuurd vanwege ontucht.

Met klachten bij de Onderwijsinspectie en de politie was waarschijnlijk niets gedaan. Er werd ook geen aangifte gedaan. De voormalige wethouder Hugo de Jonge van Rotterdam zei in 2016 dat hij lessen wil leren uit deze ontuchtzaak.