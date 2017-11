Markwell over de World Series: 'Veel druk op Jansen'

Vannacht wordt in de Verenigde Staten de zevende en allesbeslissende wedstrijd in de World Series gespeeld. De Los Angeles Dodgers en de Houston Astros zullen bij een 3-3 stand gaan strijden om de meest prestigieuze honkbaltitel ter wereld. Nederlandse honkbalfans kijken vooral met interesse naar de Dodgers, waar met werper Kenley Jansen een landgenoot actief is.

Diego Markwell is pitcher bij Curaçao Neptunus en woonde samen met Jansen in dezelfde wijk op Curaçao. Hij kent Jansen goed en gaat de finale om de World Series zeker kijken. "Ik heb geen contact met hem gehad tijdens deze World Series. Hij heeft veel druk op zich, dus heb ik hem niet lastig gevallen." Markwell verwacht dat de Dodgers gaan winnen. "Maar het zal geen appeltje-eitje zijn."

Markwell gaat vannacht zeker voor de buis zitten. Hij denkt dat closer Jansen, die in vijf jaar tijd tachtig miljoen dollar verdient, zonder problemen in Nederland over straat kan lopen. Dat is in de VS ondenkbaar. "Honkbal is een kleine sport in een voetballand als Nederland. Met al die internationale successen die we de laatste jaren hebben geboekt, hoop je dat die sport groter wordt", aldus Markwell. "Maar het werkt averechts, want er komen steeds minder mensen naar honkbal."