Rotterdam pakt agressieve honden aan

De gemeente Rotterdam gaat meer actie ondernemen tegen agressieve honden. Bijtincidenten worden beter bijgehouden, er komen verplichte gedragstesten en eigenaren moeten hun als agressief bekend staande hond muilkorven.

Wethouders Eerdmans komt met de maatregelen na een aantal ernstige incidenten. Zo raakte in augustus nog een 8-jarig meisje zwaargewond toen het kind werd aangevallen door een pitbull.

Het meisje was met vriendinnen in een parkje bij de Hudsonstraat in Rotterdam-Bospolder toen iemand met de hond kwam aanlopen. Uit het niets beet de hond het meisje in haar arm en liet niet meer los.

"Wij willen niet pas in actie komen als er al een ernstig bijtincident heeft plaatsgevonden, maar het juist voorkomen. Daarom hebben we het 'Plan van aanpak Agressieve honden' opgesteld om gevaarlijke honden preventief aan te kunnen pakken", aldus Eerdmans.

Acht wijkhandhavers gaan na een speciale opleiding langs bij mensen met gevaarlijke honden. Dat doen ze na meldingen uit de buurt over het adres. Op basis van de bevindingen van de handhavers kan de gemeente daarna preventieve maatregelen nemen, zoals een muilkorfverplichting.

Bovendien kunnen Gebiedscommissies vanaf nu drukke plekken zoals winkelstraten aanwijzen tot verboden terrein voor bepaalde hondenrassen. Het gaat om 21 hondenrassen, die eerder door de staatssecretaris van Economische Zaken zijn vastgesteld.