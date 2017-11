Wotte verbaasd over 'flirt' van Amrabat met KNVB

Mark Wotte, bondscoach van Marokko onder 23 en onder 20, is niet verrast dat Sofyan Amrabat voor de Marokkaanse nationale ploeg heeft gekozen. "We waren eerlijk gezegd eerder verrast dat hij overwoog om voor Nederland uit te komen. Maar ik denk dat Amrabat er goed over na heeft gedacht", zegt de voormalig technisch directeur van Feyenoord.

Wotte is verbaasd dat de KNVB bij Amrabat heeft aangeklopt: "Ik was verbaasd door zijn flirt met het Nederlands elftal. Of dat heel serieus is geweest, kan ik niet inschatten." Ondanks zijn selectie voor het nationale elftal, moet Amrabat volgens Wotte geduldig zijn wat betreft speelkansen bij Marokko: "Amrabat heeft veel concurrentie. Hij moet zijn plek kennen en die veroveren. Het zal niet meevallen voor hem."

De oud-speler van Feyenoord denkt dat de keuze van Amrabat 'een gevoelskwestie' is, omdat de middenvelder van Feyenoord zijn broer Nordin in het Marokkaans elftal zal terugvinden. "Ik denk dat het in de familie erg belangrijk is dat hij voor Marokko gaat spelen", zegt Wotte. "Ik kan niet in zijn hoofd en hart kijken, maar hij was altijd al zeer tevreden bij Marokko."