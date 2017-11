Sliedrecht Sport weer koploper in de eredivisie

Volleybal

De volleybaldames van Sliedrecht Sport staan weer bovenaan in de eredivisie. De vrouwen van trainer Matt van Wezel wonnen de topper in Friesland tegen VC Sneek met 3-1 in sets (17-25, 25-21,15-25 en 20-25).

Na deze overwinning heeft Sliedrecht Sport de koppositie weer te pakken. Het volleybalteam staat na vijf wedstrijden ongeslagen bovenaan met vijftien punten. De Sliedrechtse vrouwen hebben twee punten meer dan VC Sneek, dat tot nu toe één wedstrijd meer afwerkte. Sliedrecht Sport beleeft sowieso een zeer goed seizoen. De volleybalsters gingen twee weken geleden een ronde verder in de Champions League.