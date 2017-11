Feyenoord strijdend ten onder in Oekraïne

Feyenoord heeft ook de vierde wedstrijd in de Champions League verloren. Shakhtar Donetsk was in Charkov met 3-1 te sterk voor de landskampioen van Nederland. Het team van trainer Giovanni van Bronckhorst kon de ploeg uit Oekraïne zeker partij bieden.

Iedereen in Rotterdam en omstreken hield de adem in toen de Oekraïners na drie minuten spelen bijna op voorsprong kwamen. Ismaily knalde links in het zestienmetergebied de bal voorlangs. Na deze kans rechtte Feyenoord de rug. Nicolai Jørgensen kon in de zevende minuut de bal niet tegen de netten trappen, maar even later was het wel raak voor de Rotterdammers. Steven Berghuis gaf vanaf de rechterkant een prima voorzet op het hoofd van de Deense spits van Feyenoord, die prima raak kopte (0-1).

De Rotterdammers konden niet lang genieten van deze voorsprong. Nauwelijks twee minuten na de openingstreffer van Jørgensen tikte Facundo Ferreyra van dichtbij binnen (1-1). Drie minuten later lag de bal alweer in het Rotterdamse doel, nadat Marlos slecht uitverdedigen van Sofyan Amrabat direct met een droge knal afstrafte: 2-1. Shakhtar kreeg vervolgens een aantal goede mogelijkheden om de voorsprong te vergroten, maar wisten die kansen niet tot doelpunten te promoveren.

Stiftje van Marlos

Feyenoord kwam redelijk uit de kleedkamer en kreeg via Berghuis een aardige mogelijkheid op de gelijkmaker. De buitenspeler had pech dat Shakhtar Donetsk-doelman Andriy Pyatov de bal niet in eigen doel caramboleerde. Een tegenvaller voor de Rotterdammers was de gele kaart van aanvoerder Karim El Ahmadi, die daardoor geschorst is voor de uitwedstrijd in de Champions League tegen Manchester City.

Na het uur hadden de Oekraïners weer de overhand. Ferreyra, de eerste doelpuntenmaker van Shakhtar Donetsk van de avond, knalde een bal net naast. Marlos was even later wel trefzeker. Hij stiftte de bal fraai over Feyenoord-keeper Brad Jones heen en maakte hiermee zijn tweede goal van de avond (3-1).

Het team van Van Bronckhorst kreeg in de laatste tien minuten nog twee goede mogelijkheden op de aansluitingstreffer. Berghuis stuitte op Pyatov en Jean-Paul Boëtius schoot de bal te zacht in, nadat hij de doelman van Shakhtar had omspeeld. Feyenoord benutte deze kansen uiteindelijk niet.

Shakhtar Donetsk - Feyenoord 3-1 (2-1)

12' 0-1 Nicolai Jørgensen

14' 1-1 Facundo Ferreyra

17' 2-1 Marlos

68' 3-1 Marlos

Opstelling Feyenoord: Jones; Nieuwkoop, Tapia (72' Diks), St. Juste, Haps; Amrabat, El Ahmadi, Vilhena; Berghuis, Jørgensen (80' Larsson), Boëtius